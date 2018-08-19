Во Франции автомобиль въехал в толпу возле клуба

В результате происшествия пострадали семь человек.

Во Франции в городе Камбре в результате наезда на толпу возле ночного клуба пострадали семь человек.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

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При этом точные причины происшествия неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

Отметим, что по данным France3 подозреваемый управлял машиной Audi A3. По данным телеканала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был замечен в правонарушениях.