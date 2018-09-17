Генсек НАТО заявил о готовности задействовать пятую статью в случае российских кибератак

Он пояснил, что несколько лет назад НАТО решило, что пятую статью можно задействовать и в случае хакерских атак.

Страны Североатлантического альянса могут задействовать положения пятой статьи устава НАТО в случае кибератак со стороны России.

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Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios, передает kommersant. Пятая статья подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО рассматривается как нападение на весь альянс, и пострадавшие страны имеют право на коллективную оборону.

В ответ на вопрос о том, может ли «российская кибератака на страну-члена НАТО привести к применению пятой статьи», Столтенберг сказал: «Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки».

Он пояснил, что несколько лет назад НАТО решило, что пятую статью можно задействовать и в случае хакерских атак, но условия, при которых можно применить эту статью, альянс конкретизировать не стал. «Я думаю, что мы не должны давать преимущество любому потенциальному противнику», - сказал глава альянса.