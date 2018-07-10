НАТО стремится еще больше поддерживать диалог с Россией в условиях "сильного напряжения" - Столтенберг

В НАТО снова заявляют, что не хотят новой "холодной войны" и гонки вооружений. В Альянсе отстаивают политику отношений с Россией, которая основывается на "двуедином подходе", этот подход сочетает оборону с диалогом.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс стремится еще больше поддерживать диалог с Российской Федерацией в условиях более сильного напряжения.

Об этом он сказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля.

«Я приветствую факт, что президент Трамп встретится с президентом Путиным. Это полностью соответствует политике НАТО», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО считает встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится 16 июля, важной во времена «сильного напряжения». «Любые меры, которые могут уменьшить напряжение, мы приветствуем, но несомненно важно, что НАТО остается единым», - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что в Альянсе отстаивают политику отношений с Россией, которая основывается на «двуедином подходе», этот подход сочетает оборону с диалогом.

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«Мы должны быть крепкими, мы должны быть решительными, мы должны быть предсказуемыми. И союзники НАТО инвестировали больше в оборону и усиливают боевую готовность сил. И у нас есть боевые группы в восточной части Альянса. Поэтому мы демонстрируем, что обеспечиваем сдерживание и оборону. Это является наиболее возможной платформой для политического диалога, потому что мы не хотим новой «холодной войны», мы не хотим новой гонки вооружений. Россия является нашим соседом», - подчеркнул Столтенберг.

При этом он заявил о необходимости диалога с Россией на разных уровнях, чтобы добиться лучших отношений с РФ.

«Но даже без лучших отношений важно разговаривать с Россией, чтобы регулировать сложные отношения, избегать рисков и просчетов, недоразумений, инцидентов и несчастных случаев. Поэтому в связи с сильной напряженностью, увеличением военной активности вдоль наших границ, еще важнее иметь диалог, военную связь или коммуникацию между НАТО и Россией и союзниками НАТО и Россией», - сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет обсуждать "вредную деятельность" России во время саммита с лидерами НАТО и на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.