НАТО и Евросоюз намерены усилить сотрудничество

Североатлантический альянс и Европейский Союз планируют работать над реализацией 74 совместных проектов, среди которых противостояние гибридным угрозам, вопросы кибербезопасности, обороны и научных исследований.

НАТО и Евросоюз планируют усилить сотрудничество.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Дональд Туск сегодня в Брюсселе подписали соответствующую декларацию, сообщает Deutsche Welle.

"Мы гордимся достигнутым совместно до этого момента, однако мы можем делать еще больше", - говорится в документе.

Президент Еврокомиссии подчеркнул общие между Союзом и НАТО "ценности" и "приверженность свободе и демократии". При этом Юнкер настаивает на "принципе дополнения" друг друга. По его словам, именно этот принцип определяет партнерство между НАТО и ЕС.

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"У нас есть разные сильные стороны, которые мы используем для помощи друг другу", - заявил президент Еврокомиссии.

НАТО и Евросоюз намерены работать над реализацией 74 совместных проектов, среди которых противостояние гибридным угрозам, вопрос кибербезопасности, обороны и научных исследований, отметил он.

"Нам еще много предстоит сделать, и это начинается с соответствующих инвестиций в собственную безопасность и оборону", - заявил Юнкер.

По его данным, с 2021 по 2027 годы Европа потратит на оборону 27,5 млрд евро.