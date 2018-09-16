В штате Массачусетс впервые за 80 лет акула убила человека

Инцидент произошел в городке Велфи на одном из пляжей города.

В американском штате Массачусетс акула напала на человека, от полученных травм мужчина погиб, сообщает ВВС.

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Инцидент произошел вчера в городе Велфи на одном из пляжей города. 20-летний мужчина занимался серфингом, когда его атаковала акула.

Отмечается, что спасатели достали его из воды, но позже в больнице мужчина скончался от полученных ранений.

Власти города закрыли минимум на сутки все пляжи.

Подчеркивается, что последнее смертельное нападение акулы на человека в штате Массачусетс было зафиксировано в 1936 году.

Кроме того, в августе этого года неподалеку от г. Велфлит (штат Небраска) акула также напала на мужчину, однако он выжил. 61-летний мужчина получил повреждения ног и до сих пор лечится.