Не шутите с муреной: разъяренная обитательница глубин атаковала дайвера (видео)

Инцидент произошел в бухте Содвана в Южной Африке.

В Сети появилось видео нападения крупной мурены на дайвера.

Запись опубликована на YouTube.

Отмечается, что инцидент произошел в бухте Содвана в Южной Африке. Молодой человек из Польши совершил погружение, чтобы осмотреть коралловый риф, но внезапно заметил, что его преследуют две мурены.

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На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать «противника». Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако дайверу удается оторваться.

По словам мужчины, он никак не провоцировал мурен и они напали на него без какой-либо видимой причины.

Видео: Caters Clips