На улицах Москвы появились видеокамеры, которые реагируют на определенные слова и крики

Несколько сотен видеокамер со встроенными микрофонами, реагирующими на определенные слова и крики, установили в Москве.

Об этом ТАСС сообщил Игорь Бевзюк - заместитель гендиректора компании, разработавшей камеры.

Читайте такжеПутин раскритиковал обилие в России вывесок на латинице

"В Москве установили пилотную зону камер, которые не просто видят картинку, но имеют еще специально встроенные микрофоны, которые реагируют на определенные слова- артефакты, это несколько десятков слов (крики, "пожар", проч.). Картинка визуально выделяется на общем экране, и сразу же информируются соответствующие службы", - рассказал Бевзюк.

Он отметил, что камеры могут "послушать" и человека, в поведении которого видеоаналитика определила повышенную нервозность.