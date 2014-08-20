В Москве шпиль высотки раскрасили в сине-желтый и водрузили флаг Украины

Сегодня ночью неизвестные раскрасили звезду на одной из сталинских высоток в Москве в цвета украинского флага и установили на ней флаг Украины.

Об этом сообщил журналист-блогер Илья Варламов в своем Livejournal.

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"К 10 утра на звезду поднялся рабочий. Как завещал премьер Медведев, первым делом рабочий сделал селфи на фоне флага, а только потом снял его", - пишет он.

Между тем, один из рупоров российских пропагандистов Lifenews сообщает, что неизвестный на протяжении всей ночи раскрашивавший звезду в сине-желтые цвета, а утром спрыгнул с дома на парашюте и приземлился во дворе.