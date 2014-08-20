В Москве шпиль высотки раскрасили в сине-желтый и водрузили флаг Украины
10:46, 20 августа 2014Мир
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В Москве неизвестные установили украинский флаг на шпиле высотки.
Флаг на одной из высоток Москвы / zyalt.livejournal.com
Сегодня ночью неизвестные раскрасили звезду на одной из сталинских высоток в Москве в цвета украинского флага и установили на ней флаг Украины.
Об этом сообщил журналист-блогер Илья Варламов в своем Livejournal.
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"К 10 утра на звезду поднялся рабочий. Как завещал премьер Медведев, первым делом рабочий сделал селфи на фоне флага, а только потом снял его", - пишет он.
Между тем, один из рупоров российских пропагандистов Lifenews сообщает, что неизвестный на протяжении всей ночи раскрашивавший звезду в сине-желтые цвета, а утром спрыгнул с дома на парашюте и приземлился во дворе.
Сине-желтый флаг развевается на многоэтажке в Москве
Видео Lifenews: Якобы парашютист, раскрасивший шпиль, спрыгивает во двор
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