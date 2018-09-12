Трамп планирует подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы в США - Reuters

Для введения санкций будет достаточно свидетельств, предоставленных спецслужбами, утверждают источники.

Президент США Дональд Трамп 12 сентября планирует подписать указ, позволяющий применять санкции против любых иностранных юридических и физических лиц, которые были замечены во вмешательстве в выборы на территории США.

Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с ситуацией, передает Голос Америки.

Для введения санкций будет достаточно свидетельств, предоставленных спецслужбами, утверждают источники.

По словам одного из источников, "администрация заинтересована в установлении новых норм в киберпространстве".

"Это - первый шаг в установлении определенных границ, открытое предупреждение о том, каков будет наш ответ на "плохое поведение"", - заявил чиновник из Белого дома.

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В документе будут перечислены ведомства, ответственные за выявление фактов вмешательства в предвыборный процесс. Среди них - Офис Директора национальной разведки, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности.

Судя по черновику приказа, который оказался в распоряжении одного из источников Reuters, любое федеральное агентство, которому станет известно о факте иностранного вмешательства в выборы, должно будет сообщить эту информацию Офису Директора национальной разведки

Вмешательство определяется в документе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры", или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических "сливов" секретной политической информации.

В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу.

Газеты The Washington Post и The Wall Street Journal уже сообщали о существовании черновика приказа, который должен подписать президент. Белый дом сознательно не подключил к подготовке приказа Конгресс США, утверждают источники. По словам одного из них, администрация президента хочет "опередить Палату представителей и Сенат, которые готовят схожие меры".