Microsoft разоблачила попытки России вмешаться в осенние выборы в Конгресс США (видео)

Компания считает, что к попытке вмешательства имеют отношение хакеры из группы "Fancy Bear" или "APT28".

Компания Microsoft заявила об обнаружении новых попыток российских хакеров вмешаться в выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре.

Как передает Associated Press, компания сообщила, что хакерская группа, связанная с российским правительством, создала фальшивые интернет-домены, которые оказались подделкой американских консервативных организаций: Института Хадсона и Международного республиканского института. Три другие фейковые домены были разработаны таким образом, будто они имеют принадлежность к Сенату США.

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Microsoft не стала более детально описывать фальшивые сайты.

Компания считает, что к попытке вмешательства имеют отношение хакеры из группы "Fancy Bear" или "APT28".

За несколько недель до этого разоблачения сенатор-демократ от штата Миссури Клэр Маккаскилл, что намерена переизбраться, обнаружила, что российские хакеры безуспешно пытались проникнуть в ее компьютерную сеть в Сенате.

«У нас нет сомнений в наших догадках, кто является ответственным», – отметил президент компании Брэд Смит.

Смит добавил, что хакерам не удалось убедить кого-то зайти на фальшивые веб-сайты, которые могли бы привести к скрытому наблюдению и краже данных.

Оба консервативные аналитические центры заявили, что они пытаются быть бдительными относительно атак, связанных с "фишингом", ведь их глобальная продемократическая работа часто приводила к притязаниям авторитарных правительств.

"Мы рады, что наша работа привлекает внимание плохих действующих лиц. Это означает, что мы вероятно являемся эффективными", – сказал пресс-секретарь Института Хадсона Дэвид Телд.

Международный республиканский институт возглавляет коллегия, в состав которой войдут шесть сенаторов от Республиканской партии, а также один известный критик России сенатор Митт Ромни, который в этом году постарается занять место от штата Юта в Конгрессе.