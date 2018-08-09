Белый дом готовит указ о наказании за иностранное вмешательство в выборы в США - СМИ

Собеседник в Белом доме заявил, что положения в приказе еще могут быть изменены, поскольку пока это только проект.

В Белом доме работают над указом, который может позволить президенту США Дональду Трампу вводить санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на проект документа. В документе из 8 страниц говорится о том, что президент может наложить санкции на «10 из 30 крупнейших субъектов предпринимательства» в стране, правительство которой вмешивается в выборы. Эксперты сказали, что эта мера может быть достаточно сильной.

Собеседник в Белом доме заявил, что положения в приказе еще могут быть изменены, поскольку пока, это только проект. В проекте постановления создается категория правонарушений - вмешательство в выборы, которое включает в себя «усилия по дезинформации в Интернете».

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Ранее сообщалось, что россияне получили доступ к избирательным системам во Флориде.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет американскам спецслужбам и принимает их выводы о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.