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Режиссер Никита Михалков попал на операционный стол

14:09, 11 сентября 2018
Мир
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Михалков перенес операцию / Фото УНИАН

«Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой», — рассказали представители режиссера.

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Сейчас Никита Михалков восстанавливается после операции, активно занимается Академией кинематографического и театрального искусства, в актерскую мастерскую которой на прошлой неделе завершился прием слушателей.

Ранее сценарист Александр Адабашьян рассказал, что Никита Михалков находится в больнице после операции. Дочь Никиты Михалкова Надежда добавила, что причин всерьез беспокоиться о его здоровье нет.

Напомним, Михалков неоднократно поддерживал политику Путина. Также выступал его доверенной особой в двух президентских кампаниях. Выступал в поддержку оккупантов в Украине.

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Теги: #Михалков и Баста