СМИ: В России хотят назначить виновным в обвале рубля этнического украинца с Московской биржи

Депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») направил обращение главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину, в котором просит провести проверку по поводу возможных нарушений российского законодательства управляющим директором Московской биржи (МБ) по срочным рынкам гражданином США и Украины Романом Сульжиком, сообщают Известия.

Одиозный депутат, ранее обвинявший певца Виктора Цоя в работе на ЦРУ, нашел несколько неопровержимых доказательств вины Сульжика.

Читайте такжеРоссияне ощутили кризис: падение рубля уже важнее Украины - опросУправляющий директор МБ, не будучи гражданином России, принимал участие в протестах на Болотной площади несколько лет назад. В свое время посетил Евромайдан, где обменялся рукопожатием с американским сенатором Джоном Маккейном. Также Сульжик подписан в Facebook на страницы Арсена Авакова, Семена Семенченко и Алексея Навального.

В то же время на МБ отрицают, что ее сотрудники имеют возможность влиять на ход торгов.

Справка. Семья 40-летнего Романа Сульжика переехала в США на закате советской перестройки. Там он закончил университет и до 2008 года работал в американских компаниях, например в J.P. Morgan Chase — одном из крупнейших финансовых конгломератов на планете. С 2008 по 2011 был директором в российском представительстве Deutsche Bank, в котором возглавил подразделение торговли срочными финансовыми инструментами. С апреля 2012 года занимал должность управляющего директора по рискам Московской биржи. В июле того же года стал управляющим директором биржи по срочным рынкам, где происходит заключение срочных контрактов (фьючерсы, опционы и т.д.).

Сульжик также является членом Совета ACI Russia — организации профессионалов финансового рынка, входит в Совет национальной валютной ассоциации.