Рейтинг России снизится до разряда "мусорного", начнутся протесты - экс-министр финансов РФ

Россия вступила в полномасштабный экономический кризис, в следующем году россияне ощутят его в полной мере.

Об этом заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, передает Financial Times.

По его оценке, западные санкции стали причиной обесценивания рубля как минимум на 40%, что опять-таки не сходится с оценкой Путина, который говорил о 25-30%.

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"Рейтинг России понизится до разряда "мусорного", – сказал Кудрин. - Из-за нарушения работы экономики платежная дисциплина заметно упадет, и произойдет череда дефолтов средних и крупных компаний".

Экс-министр также предсказывает растущее недовольство среди населения, что, возможно, будет иметь политические последствия.

"Уровень жизни понизится, это будет болезненно. Протестная активность возрастет", - говорит он.

Полный текст экономических прогнозов для России бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина в материале Financial Times читайте в рубрике "Зарубежная пресса" на УНИАН.