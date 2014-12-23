Financial Times: По словам Кудрина, Россия переживает полномасштабный кризис

Джек Фарчи в своей статье, которая называется «По словам Кудрина, Россия переживает полномасштабный кризис», опубликованной в британской газете Financial Times, пишет, что в следующем году Россия будет переживать «полномасштабный экономический кризис», который вызовет череду дефолтов и потерю страной кредитного рейтинга инвестиционного уровня, о чем предупредил авторитетный бывший министр финансов.

Реальные доходы упадут на 2-5% в следующем году – это будет первый спад в реальном выражении с 2000 г., сказал Алексей Кудрин, давний союзник президента Владимира Путина, которого многие прочат на место премьер-министра Дмитрия Медведева.

Заявление Кудрина было сделано после того как Центральный банк России был вынужден поддержать средние банки-кредиторы из-за давления на банковскую систему.

«Сегодня я могу сказать, что мы вступили или в данный момент вступаем в полномасштабный экономический кризис; в следующем году мы ощутим его в полной мере», – сказал г-н Кудрин в понедельник в Москве.

В своих комментариях, необычайно прямолинейных как для представителя власти, он также призвал Путина сделать все необходимое, чтобы улучшить отношения с Западом: «То, что президент и правительство должны делать сейчас: самым важным является нормализация отношений России с ее бизнес-партнерами, прежде всего в Европе, с США и другими странами».

То, что г-н Кудрин настаивает на нормализации отношений с западными странами, называя это главным условием для преодоления кризиса, не соответствует вызывающему тону г-на Путина во время его ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе.

По оценке г-на Кудрина, западные санкции стали причиной обесценивания рубля как минимум на 40 %, что опять-таки не сходится с оценкой Путина, который говорил о 25-30 %.

Мрачные прогнозы бывшего министра финансов для российской экономики были озвучены после очень драматичной недели, во время которой рубль упал на целых 36 % всего за один день, пошатнув народное доверие к власти.

В понедельник рубль вырос на 5,1 % до 56,5 за доллар после принятых в конце прошлой недели мер по увеличению доверия к банковской системе.

Центральный банк заявил о том, что он собирается инвестировать 30 млрд. рублей в Трастовый банк, 28-й по величине кредитор страны по размеру активов, «чтобы предотвратить банкротство».

Резкие колебания курса рубля и колебания на российских рынках акций и облигаций на прошлой неделе отрицательно сказались на ликвидности банковского сектора, при этом межбанковские процентные ставки выросли до самого высокого уровня за последние девять лет. Центральный банк и правительство объявили о ряде мер по поддержке банковского сектора, в том числе в пятницу сообщили о плане рекапитализации на сумму 18 млрд. долл.

Центральный банк заявил, что государственное агентство по страхованию вкладов возьмет на себя управление Трастовым банком, пока будут искать покупателя. «Предполагается, что инвестором будет один из крупных российских банков», – говорилось в заявлении Центрального банка.

Г-н Медведев в понедельник сказал руководителям крупных российских банков, чтобы они позаботились о том, чтобы во время новогодних праздников люди «имели возможность расслабиться, не переживая о том, что происходит в банковском секторе».

Также из-за давления правительство решило ввести пошлины на экспорт зерна, который был на подъеме из-за слабости валюты, в результате чего выросли цены для отечественных потребителей.

По словам г-на Кудрина, экономика сократиться, по меньшей мере, на 4 % в следующем году, если цены на нефть будут оставаться на уровне 60 долларов за баррель, что совпадает с прогнозами Центрального банка, который обещал сокращение на 4,5-4,7 %. В 2016 году «обязательно» будет рецессия.

«Рейтинг России понизится до разряда «мусорного»», – сказал Кудрин. «Из-за нарушения работы экономики платежная дисциплина заметно упадет, и произойдет череда дефолтов средних и крупных компаний».

Г-н Кудрин также предсказывает растущее недовольство среди населения, что, возможно, будет иметь политические последствия. «Уровень жизни понизится, это будет болезненно. Протестная активность возрастет».

Кудрин отказался давать комментарии по поводу своего возвращения в правительство.