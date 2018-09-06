США, Франция и Германия обвинили Россию в отравлении Скрипалей

Они считают, что спецоперация по отравлению в Солсбери была утверждена на высшем уровне российской власти.

Лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Канады опубликовали совместное заявление, в котором говорится о "полной уверенности" в причастности российских властей к отравлению в Солсбери.

Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает Associated Press.

"Лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Канады выступили с совместным заявлением, в котором заявили о "полном доверии" оценке Великобритании в том, что двое подозреваемых в отравлении в Солсбери были членами российской разведслужбы ГРУ, и их операция была "почти наверняка" утверждена на высшем уровне московского правительства",- сообщает издание.

Кроме того, лидеры указанных стран призвали Россию “раскрыть все подробности программы “Новичок”, пишет Reuters.

Читайте такжеВ Британии заявили, что за отравление Скрипалей ответственен Путин (видео)

“Вчерашнее объявление еще больше укрепляет наше намерение продолжить совместно подрывать враждебную деятельность сетей зарубежных разведслужб на наших территориях, обеспечивать запрещение химического оружия, защищать наших граждан и защищать себя от любых форм злонамеренных действий государств, направленных против нас и наших народов”, - приводит издание текст заявления.

Напомним, 5 марта стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. По словам британских стражей порядка, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", а организатором покушения была Россия.

Впоследствии спецслужбы Великобритании установили личности подозреваемых в токсическом нападение на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.