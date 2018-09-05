В Британии ведут единое расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери

В полиции отметили, что не думают, что Дон Стерджесс и Чарльз Роули были целенаправленно отравлены с помощью вещества «Новичок».

Полиция Лондона сообщила, что дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери было объединено с расследованием об отравлении граждан Великобритании в Эймсбери.

Об этом сообщает Sky news.

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В полиции отметили, что не думают, что Дон Стерджесс и Чарльз Роули были целенаправленно отравлены с помощью вещества «Новичок». По мнению полиции Британии, они стали жертвами небрежного отношения с отравляющим веществом.

Как сообщал УНИАН, Великобритания назвала имена двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей.

Обвиняемые были сняты камерами наблюдения на улице в Солсбери непосредственно перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей.