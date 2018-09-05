Washington Post: Команда Трампа считает его «идиотом» со знаниями шестиклассника

В США вышла новая книга о напряжении и хаосе в администрации нынешнего американского президента.

Юрист Джон Доуд был убежден, что если президент США Дональд Трамп согласится дать показания специальному следователю Роберту Мюллеру в деле о вмешательстве России в выборы, он обязательно соврет и тем самым нарушит закон.

Поэтому 27 января этого года, будучи личным юристом президента, Доуд начал проводить с ним специальные учебные сессии, чтобы отработать его ответы. В Белом доме юрист ставил Трампу провокационные вопросы о вмешательстве России, указывал на противоречия и ложь, пока тот не потерял терпение.

«Все это – проклятый обман. Я на самом деле не хочу давать никакие показания», - закричал Трамп после 30 минут вопросов.

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Об этом говорится в новой книге одного из самых известных в США журналистов-расследователей Боба Вудворда, который работает на Washington Post. Она называется «Страх» и вот-вот появится на полках. Журналист провел сотни часов интервью с чиновниками Белого дома и другими приближенными людьми к лидеру США, пытаясь создать настоящий портрет его президентства.

Вудворд пишет, что расследование вмешательства России в американские выборы вызывает ярость и паранойю у Дональда Трампа. Безудержные эмоции лидера порой на целые дни парализуют работу Западного крыла Белого дома.

Вудворд выбрал название для книги из-за слов самого Трампа, которые он сказал ему во время интервью в 2016 году, будучи еще кандидатом в президенты: «Реальная власть – это страх, хотя я бы не хотел употреблять это слово». Книга, в целом, посвящена тому, как команда Трампа снова и снова пытается обуздать его необразованность и импульсивность, чтобы предотвратить катастрофу.

К примеру, во время заседания Совета национальной безопасности США 19 января президент поставил под сомнение присутствие американской армии на Корейском полуострове включительно с разведывательными силами, которые пристально следят за ракетами КНДР. Трамп сказал, что не понимает, почему США должны тратить на это ресурсы вообще.

«Мы делаем это, чтобы не допустить Третью мировую войну», - сказал министр обороны Джим Маттис.

После этой встречи Маттис был «раздражен и встревожен».

«Он сказал своим близким соратникам, что действия президента и его понимание вещей на уровне пяти- или шестиклассника», - говорится в книге.

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Поступки и недалекие взгляды Трампа раздражают многих его ключевых советников. Глава администрации Белого Дома Джон Келли часто терял терпение и говорил коллегам, что считает президента «распущенным».

«Он идиот. Бессмысленно убеждать его в чем-то. Он сошел с рельсов. Мы в сумасшедшем доме. Я даже не понимаю, почему каждый из нас сейчас здесь. Это худшая работа, которая у меня когда-либо была», - сказал Келли о Трампе на встрече небольшой группы чиновников.

Предшественник Келли – Райнс Прибус – боялся, что у него почти нет возможностей, чтобы не позволить Трампу устроить настоящий хаос. Вудворд пишет, что Прибус называл спальню президента, где он одержимо смотрел кабельные телеканалы и писал в Twitter, «дьявольской мастерской». А воскресные вечера, когда Трамп особенно активно пишет в социальной сети, - «часами колдовства». Сам президент США презирал Прибуса. Однажды он даже сказал тогдашнему штатному секретарю Робу Портеру игнорировать Прибуса, хотя тот на самом деле был его подчиненным. При этом Трамп сравнил его с крысой, которая «просто здесь бегает».

Мало кто в команде американского президента не сталкивался с унижениями с его стороны. Он часто кривлял бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера за его спиной. Однажды он высмеял отставного генерала за его дешевый костюм, который, по словам Трампа, подходит разве что «продавцу пива».

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Министру торговли Вилбуру Россу президент как-то сказал: «Я тебе не доверяю и не хочу, чтобы ты проводил какие-либо переговоры. Дни твоего расцвета уже позади». Больше всего от Трампа достается Генпрокурору Джеффу Сешнсу, которого он называет «предателем» за то, что тот не закрыл расследование вмешательства России в выборы.

«Этот парень умственно отсталый. Он тупак с юга. Он не смог бы быть даже сельским юристом в Алабаме», - сказал как-то Трамп.

Вудворд пишет, что после того, как Башар Асад устроил химическую атаку против мирных сирийцев в апреле 2017 года, Трамп позвонил Мэттису и сказал, чтобы тот убил диктатора Сирии.

«Давай его завалим! Давай войдем туда и перебьем их всех», - цитирует слова Трампа Вудворд в своей книге.

Мэттис сказал тогда президенту, что он этим занимается. Но положив трубку, он сказал своему главному помощнику: «Мы не будем делать ничего такого. Мы будем очень взвешенными». После этого команда по национальной безопасности разработала варианты более сдержанных авиаударов, чем хотел Трамп.

Вудворд пишет, что расследование Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы, которое нависает над Белым домом, пугает президента. Как-то Трамп позвонил президенту Египта Абделю Фатаху аль-Сисси, чтобы договориться об освобождении заключенного работника благотворительной организации.

«Дональд, меня тревожит это расследование. Ты будешь на посту или нет?» - сказал египетский лидер.

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Трамп передал этот разговор своему юристу Доуду и сказал, что для него это было «как удар между ног». Американский президент постоянно спорил с Доудом о том, стоит ли ему давать показания в расследовании Мюллера. 5 марта Доуд и адвокат президента Джей Секулов встретились с Мюллером и его заместителем Джеймсом Карлесом, чтобы обсудить вопрос дачи показаний.

Тогда Доуд объяснил специальному представителю Департамента юстиции, почему он не хочет, чтобы американский президент говорил с ним.

«Я не собираюсь просто сидеть рядом, пока он будет корчить идиота. Ты потом опубликуешь стенограмму, потому что в Вашингтоне все просачивается в прессу. А потом ребята за рубежом скажут: «Я же говорил, что он идиот. Я же говорил, что он чертов долбозвон. Почему мы вообще ведем дела с этим идиотом?»», - цитирует слова Доуда Вудворд в своей книге. На это Мюллер ответил ему: «Джон, я понимаю».

«Не давайте показания. Или так, или наденете оранжевый комбинезон», - сказал юрист Трампу позже того же месяца, намекнув на робу, которую носят заключенные в США.

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Но Трамп был обеспокоен тем, что он будет выглядеть как президент, который что-то скрывает и поэтому отказывается свидетельствовать. Он настаивал, что сможет справиться с вопросами Мюллера.

«Я буду замечательным свидетелем», - сказал он Доуду.

«Вы – не замечательный свидетель. Господин президент, боюсь, я не могу вам помочь», - ответил юрист, а на следующее утро уволился.