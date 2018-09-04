Трамп требовал от Пентагона ликвидировать Асада - The Washington Post

В ответ Маттис сказал, что займется этим, а своему советнику заявил: "Мы не будем ничего такого делать. Мы будем действовать более взвешенно".

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге рассказал, что президент США Дональд Трамп в 2017 году требовал от Пентагона ликвидировать главу Сирии Башара Асада. Фрагменты книги опубликовал The Washington Post.

По словам Вудворда, Трамп был в ярости из-за сообщений о химической атаке в сирийской Думе и потребовал от главы Пентагона Джеймса Мэттиса «просто убить» Асада.

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В ответ Маттис сказал, что займется этим, а своему советнику заявил: "Мы не будем ничего такого делать. Мы будем действовать более взвешенно".

Потом в процессе консультаций были разработаны варианты проведения военной операции против Сирии, которую Трамп в конечном итоге и одобрил. Были нанесены ограниченные ракетные удары в Сирии по военным объектам, где могли изготавливать химическое оружие.