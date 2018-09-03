Sueddeutsche Zeitung: Кремлю было легче убить Захарченко, чем «уволить»

У российских покровителей было несколько причин жестоко расправиться со своей марионеткой в Донецке.

После убийства одного из главарей российских террористов на Востоке Украины Александра Захарченко Россия набросилась на Украину с обвинениями в его смерти.

Однако, у московских кураторов тоже не мало причин, чтобы жестоко расправиться со своей пешкой в Донецке.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung, напоминая, что Захарченко и его так называемый «министр финансов ДНР», известный по прозвищу «Ташкент», контролировали большую часть денег в самопровозглашенной «республике». И речь идет как о собранных с местных «налогах», так и о миллионах евро, полученных за счет контрабанды. Это могло не понравиться другим главарям российских боевиков.

Читайте такжеBloomberg: Захарченко был проблемой для всех

Однако, издание также напоминает, что в создании так называемых «ДНР» и «ЛНР» принимали участие ГРУ, ФСБ и «серый кардинал» Кремля Владислав Сурков. Неназванный бывший «министр» из Донецка рассказал немецким журналистам, что с 2015 года каждое так называемое «министерство» в захваченных Донецке и Луганске были наполнены подконтрольными России людьми. А Москва на самом деле руководила абсолютно всем. Кроме того, она постоянно перебрасывала оружие на Восток Украины. Лишь в середине августа ОБСЕ зафиксировало прибытие новых солдат и оружия регулярной армии РФ.

В то же время, несмотря на все громкие слова, Кремль очень заинтересован в новых переговорах с Киевом и его партнерами на Западе. Ведь ему нужно ослабление санкций, которые бьют по российской экономике. Захарченко был против таких переговоров, ведь они могли привести к концу его «политической карьеры». Из-за этого, как пишет немецкое издание, между ним и его кураторами в Москве продолжался конфликт.

Читайте такжеЭксперт сказал, какие санкции способны остановить Россию

Вдобавок, он хотел закрепить за собой роль так называемого «президента» несуществующей республики, проведя в Донецке «выборы» 4 ноября. Однако, Кремль смотрел на вещи иначе. Еще 20 августа российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле и среди боевиков сообщили, что эти «голосования» будут отложены на неопределенное время. Вероятно, Москва не хотела провоцировать этим партнеров на переговорах. Вдобавок, ситуация в Донецке на столько кошмарная, что даже социологи, которых российское правительство отправило в оккупированный украинский город, порекомендовали отложить любые «выборы» из-за негативного отношения к ним даже главарей террористов. А это могло привести к катастрофическим для российских марионеточных «республик» последствий.

Издание также напоминает, что всех предыдущих главарей «ДНР» и «ЛНР» Москва просто уволила или заменила на более лояльных и послушных людей, сославшись на «проблемы со здоровьем». Именно так недавно произошло в Луганске. Однако, в случае с Захарченко такое «увольнение» - не вариант. Ведь он контролировал несколько тысяч верных и хорошо вооруженных боевиков, которые могли бы сопротивляться. Кроме того, Москва слишком долго выставляла его «героем». Поэтому его смерть якобы от коварной украинской бомбы – более удобное объяснение.