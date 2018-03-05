Плотницкого "закрыли" в Москве: СМИ узнали, как живет беглый экс-главарь "ЛНР"

Все источники СМИ утверждают, что экс-главарю "ЛНР" вряд ли стоит опасаться ликвидации.

Сразу же после бегства Игоря Плотницкого в Россию за него взялись спецслужбы РФ.

Об этом рассказали "Апострофу" источники, близкие к верхушке луганских боевиков. Сам беглец был задержан и около двух недель давал показания на допросах в Москве.

Точно неизвестно, что помогло Плотницкому выйти после этого на свободу, но сейчас боевик находится в столице России. Он не арестован, но за ним "присматривают".

"Насколько мне известно, сегодня Игорь Венедиктович пребывает в Москве, - рассказал источник в так называемом "совете министров "ЛНР". – Да, он не имеет полной свободы передвижения, а именно не может покинуть российскую столицу, тем не менее, в действиях в ее пределах не ограничен".

Читайте такжеМешал Захарченко: в "ДНР" задержали "министра энергетики""Думаю, сегодня ему ничего не угрожает, ведь он все еще находится под так называемым покровительством своего куратора (речь, очевидно, идет о кураторе так называемых "ДНР" и "ЛНР", помощнике президента России Владиславе Суркове, - Ред.) и главным залогом сохранения ему жизни и свободы является то, что он умеет хранить чужие секреты. Молчание – золото, а в его случае молчание – жизнь. Но это молчание касается более глобальной информации, что же касается махинаций на местах, то их участников уж точно сдали", - говорит источник.

При этом практически все источники СМИ утверждают, что экс-главарю "ЛНР" вряд ли стоит опасаться ликвидации. Плотницкий не просто жив, он даже имеет возможность связываться с Луганском и узнавать, какая там сложилась ситуация.

"Связь он держит через оставшихся после "переворота" при должностях "чиновников", а также через отдельных представителей местной прессы, все еще лояльных к нему, в том числе, в так называемом "гостелерадио ЛНР". Кстати, что касается бывшего директора телеканала ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, то ей повезло меньше, нежели Плотницкому, и она за многомилионные хищения пока находится под стражей, хотя пилили российские деньги они вместе", - утверждает собеседник издания в "совмине ЛНР".

Более того, в Луганске даже время от времени появляются слухи о возможном возвращении бывшего главаря, и это беспокоит нынешнюю верхушку боевиков. В усиленном режиме работают так называемые "правоохранители" и "военные", дома первых лиц боевиков и новых "министров" находятся под круглосуточной охраной, а в Луганске больше боятся диверсантов Плотницкого, чем "украинских ДРГ".

"Шансы на возвращение самого Плотницкого крайне мизерны, так как после своего бегства он стал "политическим трупом", а вот шансы, что люди из его команды снова дорвутся до власти, что собственно сейчас они и делают, крайне высоки. И выходит так, что поменяли шило на мыло", - резюмировал собеседник издания.

Ранее правозащитники сообщили, что бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий не находится в СИЗО №1 в Санкт-Петербурге "Кресты".