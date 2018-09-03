В столице Ливии введено чрезвычайное положение из-за постоянных столкновений
03:54, 03 сентября 2018Мир
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Правительство призвало враждующие стороны прекратить столкновения.
REUTERS
В Триполи, столице Ливии, власти ввели чрезвычайное положение.
Причиной такого решения стали продолжающиеся столкновения между вооруженными группами повстанцев, которые начались на прошлой неделе. По последним данным, в результате погибло 39 человек, еще 96 ранены.
Правительство призвало враждующие стороны прекратить столкновения.
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