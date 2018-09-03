цей матеріал доступний українською

В столице Ливии введено чрезвычайное положение из-за постоянных столкновений

03:54, 03 сентября 2018
Мир
787 0
REUTERS

Причиной такого решения стали продолжающиеся столкновения между вооруженными группами повстанцев, которые начались на прошлой неделе. По последним данным, в результате погибло 39 человек, еще 96 ранены.

Правительство призвало враждующие стороны прекратить столкновения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ливия