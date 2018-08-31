The Economist: Симпатия Трампа приносит России лишь проблемы

Даже если Кремль будет хорошо себя вести и воздержится от вмешательства в американские выборы, конгрессмены все равно могут ударить по нему новыми санкциями из-за недоверия к Трампу.

Едва ли неделя прошла без новостей о новых санкциях Запада против России. Российский художник Сергей Елкин недавно опубликовал карикатуру, на которой беспомощный Владимир Путин держит возле уха телефон и слышит, как ему говорят: «Чтобы узнать больше о новых санкциях, нажмите 1».

Только в августе США обложили карами российские транспорте фирмы за торговлю нефтью с КНДР, ограничили торговлю вооружениями в ответ на отравленин экс-шпиона Сергея Скрипаля. А Конгресс начал рассмотрение двух законопроектов о новых наказаниях для России за вмешательство в американские выборы. Более того, в ближайшее время Москву ждут еще более жесткие санкции за нападение на Скрипаля, пишет The Economist.

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Рынки заскрипели, пытаясь переварить последствия от нового экономического давления. Еще большие угрозы нависают над экономикой России из-за предложенных законопроектов, один из которых называется «О защите выборов от угроз путем установления красных линий» (DETER), а другой – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Сенатор Линдси Грэм назвал последний документ «адскими санкциями». Когда его детали просочились в прессу в августе, российский рубль обвалился до самого низкого уровня за два года, а акции государственных российских банков начали падать.

Инвесторы видят несколько причин для того, чтобы нервничать. Главная из них – это запрет покупать государственные ценные бумаги России и ограничения операций с ее государственными банками. По словам главного экономиста «Альфа-банка» Натальи Орловой, на государственных кредиторов приходится 60% банковского сектора страны. Поэтому блокировка хотя бы нескольких из них приведет к тому, что России будет нужно реструктурировать весь свой финансовый сектор. Это будет больно, но все еще не смертельно. США не могут поступить с Россией так же, как с Ираном, и запретить покупать ее газ и нефть. Ведь это сильно навредит мировой экономике.

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Издание отмечает, что никакие политические шаги Кремля кроме вывода войск из Украины не смогут развеять неопределенность, которая блокирует инвестирование и подрывает планирование российского бюджета. По сравнению с предыдущим годом в 2018-м прямые инвестиции в Россию сократились более чем на 50% только за первое полугодие.

«Когда риски кроются в долгах, можно просчитывать сценарии. Но когда риски в санкциях, никогда не знаешь, чем это обернется», - сказала Орлова.

Ирония еще в том, что риски введения новых санкций теперь против России вытекают не только из поведения Путина, но и Дональда Трампа. Его покорность перед российским президентом во время встречи в Хельсинки привела к тому, что конгрессмены разработали «адские санкции» DASKA.

«Законопроект родился из глубокого недоверия к президенту в вопросе России», - сказал неназванный американский чиновник.

Поэтому даже если Россия будет хорошо себя вести этой осенью и воздержится от вмешательства в американские выборы, сообщения Трампа в Twitter могут стать причиной нового экономического удара по Кремлю.