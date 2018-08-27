США запустили новые "адские" санкции против России: детали первого этапа

Новые санкции будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.

С 27 августа Соединенные Штаты вводят в отношении России санкции из-за отравления в британском Солсбери в марте этого года бывшего полковника военной разведки России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает "Голос Америки", в преамбуле к документу сказано, что власти России «использовали химическое оружие в нарушение международного права, касающегося химических вооружений, против своих собственных граждан».

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Санкции будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления, и предусматривают запрет на продажу оружия и финансирование оружейных сделок, отказ от кредитования со стороны государственных структур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Также вводится запрет на предоставление России внешней помощи, за исключением экстренной гуманитарной помощи и поставки продовольствия.

В действии актов, которые используются для введения нынешнего раунда санкций против России, сделаны исключения: в частности, санкции не применяются в отношении выдачи лицензий на государственное сотрудничество по космосу и коммерческие космические запуски, однако это будет решаться в каждом конкретном случае.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления веществом «Новичек» экс-полковника российской разведки Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

10 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о категорическом неприятии введения санкций против России из-за отравления Скрипалей. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия воспримет усиление санкций США как объявление войны и даст ответ экономическими, политическими и другими методами.

Сегодня, 24 августа, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что американские санкции против РФ будут действовать, пока она не изменит свою политику.