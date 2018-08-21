США обложили Россию новыми санкциями за попытки обойти ряд старых

Под санкции попали владельцы российских кораблей, а также компании, которые помогали обойти прежние ограничения тем, кто попал в "черный список" ранее.

США наложили санкции на владельцев шести российских кораблей, которые помогали транспортировать топливо в Северную Корею. Хотя международные санкции ООН запрещают это делать.

Как сообщает Bloomberg, две транспортные компании из Владивостока нарушили санкции США и ООН против КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

«Последствия за нарушение этих санкций будут оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея полностью не демонтирует ядерный арсенал», - сказал в заявлении министр финансов США Стивен Мнучин.

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Также в отдельном сообщении американский Минфин сообщил, что наложил новые санкции против двоих россиян и двух российских компаний за попытку обойти старые американские меры экономического давления на Россию. Одна из компаний называется Vela-Marine. Она закупала оборудование для российской фирмы «Дайвтехносервис», которая попала в американский «черный список» раньше за то, что помогала ФСБ вмешиваться в работу кабелей систем связи, которые проходят по дну океана, сообщает Sky.

Другая компания из России, которая сегодня попала в список подсанционных, имеет название Lacno. Она базируется в Словакии. В американский «черный список» она попала тоже из-за попытки действовать от имени «Дайвтехносервис» с целью обойти старые санкции. За эти же действия США ввели санкции против граждан России Марины Царевой и Антона Нагибина.

Новости о новых санкциях появились на фоне заявлений Microsoft об обнаружении попыток России вмешаться в среднесрочные выборы в США. Компания сообщила, что хакерская группа, связанная с российским правительством, создала фальшивые интернет-домены, которые оказались подделкой американских консервативных организаций: Института Хадсона и Международного республиканского института.