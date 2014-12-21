В Нью-Йорке темнокожий из мести застрелил двух полицейских (фото)

Инцидент произошел в субботу в районе Бруклин, сообщает The Daily Mail. Неизвестный обстрелял машину с двумя полицейскими, после чего спустился в метро, где застрелился сам. Стражи порядка от полученных ранений скончались.

Читайте такжеВ Нью-Йорке задержаны десятки демонстрантов (фото, видео)

Позднее выяснилось, что в этот день мужчина совершил еще одно преступление — застрелил свою подругу в Балтиморе, сообщает Росбалт.

Стрелком оказался 28-летний афроамериканец Исмаил Бринсли. За несколько часов до совершения преступления он выложил на одной из своих страниц в соцсети фотографию пистолета с подписью: "Они забрали одного из нас… Давайте заберем двоих из них". Кроме того, один из знакомых Бринсли рассказал, что он был участником недавних акций протеста в Нью-Йорке.

Массовые акции протеста начались в США в августе этого года после того, как полицейский застрелил в городе Фергюсон (штат Миссури) безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Полицейский не был привлечен к ответственности.

В конце ноября присяжные в Нью-Йорке решили также не привлекать к суду белого полицейского, задушившего в июле при задержании темнокожего мужчину. Это вызвало новые демонстрации по всей стране.