В Нью-Йорке темнокожий из мести застрелил двух полицейских (фото)
Двое полицейских в Нью-Йорке стали жертвами стрельбы, которую открыл темнокожий мужчина. По предварительной версии, злоумышленник мог мстить за убийства афроамериканцев сотрудниками правоохранительных органов.
Читайте такжеВ Нью-Йорке задержаны десятки демонстрантов (фото, видео)
Позднее выяснилось, что в этот день мужчина совершил еще одно преступление — застрелил свою подругу в Балтиморе, сообщает Росбалт.
Стрелком оказался 28-летний афроамериканец Исмаил Бринсли. За несколько часов до совершения преступления он выложил на одной из своих страниц в соцсети фотографию пистолета с подписью: "Они забрали одного из нас… Давайте заберем двоих из них". Кроме того, один из знакомых Бринсли рассказал, что он был участником недавних акций протеста в Нью-Йорке.
Массовые акции протеста начались в США в августе этого года после того, как полицейский застрелил в городе Фергюсон (штат Миссури) безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Полицейский не был привлечен к ответственности.
В конце ноября присяжные в Нью-Йорке решили также не привлекать к суду белого полицейского, задушившего в июле при задержании темнокожего мужчину. Это вызвало новые демонстрации по всей стране.