Полиция в США применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих - СМИ

Полиция США во вторник вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих в Фергюсоне, охваченном беспорядками после убийства полицейским темнокожего подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По сообщению агентства, полиция многократно требовала от демонстрантов разойтись, после чего применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным американских СМИ, от газа серьезно пострадала группа журналистов.

Читайте такжеВ американском городе несколько дней продолжаются беспорядки из-за убийства подростка полицейским

Сообщается, что протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова и подожгли здание.

В настоящее время беспорядки в городе продолжаются.

Полицейский 10 августа застрелил 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна. После происшествия в Фергюсоне начались беспорядки, несколько жителей пострадали в столкновениях с полицией, которая применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

Акции протеста после убийства подростка на минувшей неделе прошли в 90 городах США, включая Вашингтон. Демонстрации прошли мирно, за исключением Окленда (штат Калифорния), где произошли небольшие стычки с полицией и были зафиксированы акты вандализма.