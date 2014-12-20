Кыргызстан отложил рассмотрение присоединения к ЕАЭС

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на knews.kg.

Вопрос рассмотрения проекта договора был снят с повестки дня Кабмина, хотя изначально планировалось его обсуждение.

В ходе заседания Высшего евразийского экономического союза 10 октября в Минске президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что страна готова к концу 2014 года вступить в ЕАЭС.

Читайте такжеАрмения ратифицировала договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзуАтамбаев должен был во вторник, 23 декабря, лететь в Москву на очередное заседание Высшего совета ЕАЭС, чтобы подписать соглашение, но теперь этого не будет, потому что не соблюдена процедура.

Ранее планировалось, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство с 1 января 2015 года превращаются в одну организацию - Евразийский экономический союз. Однако это было еще до экономического кризиса в России, западных санкций против нее и обвала мировых цен на нефть.

Как известно, 14 октября соглашение о ЕАЭС ратифицировал Казахстан, а 4 декабря - Армения.