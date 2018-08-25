"Совершенно спонтанный шаг": глава МИД Австрии рассказала, как приглашала Путина на свадьбу

На приеме 5 июня, когда российский президент находился с визитом в Вене, Кнайсль спонтанно решила его пригласить, чтобы "познакомить с женихом".

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль публично прокомментировала присутствие президента РФ Владимира Путина на собственной свадьбе.

Об этом она заявила в эфире австрийской радиостанции Ö1, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Kurier.

Кнайсль рассказала, что не имеет каких-либо близких отношений с Путиным, а его приглашение на свадьбу было "совершенно спонтанным" шагом.

В начале июня министр пригласила на свадьбу коллег по правительству и президента Австрии, поскольку "так положено". На приеме 5 июня, когда российский президент находился с визитом в Вене, Кнайсль спонтанно решила его пригласить, чтобы "познакомить с женихом".

По ее словам, о согласии Путина прибыть на свадьбу она узнала 19 июня, хотя совсем на это "не надеялась".

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Она также отвергла критику относительно ее легкого поклона Путину во время танца. По словам Кнайсль, "если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", - пояснила она. Министр выразила удивление, что некоторые комментаторы увидели в этом некий "акт подчинения, падение на колени".

Также Кнайсль не считает, что присутствие Путина на ее свадьбе каким-то образом повредила внешнему имиджу Австрии.

Напомним, 18 августа Путин присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль в Вене. Его визит вызвал волну критики в стране.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это "личный визит на частный праздник, с которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии".