Госсекретарь США назначил спецпредставителя по делам Северной Кореи

На следующей неделе госсекретарь США вместе со спецпредставителем посетят КНДР.

Государственный секретарь США Майк Помпео назначил специальным представителем США по делам Северной Кореи вице-президента американской корпорации Ford Motor Company Стивена Бегана.

Как сообщает Deutsche Welle, о новом назначении госсекретарь США объявил в четверг, 23 августа.

По словам Помпео, на следующей неделе он вместе с новым спецпредставителем посетят КНДР.

Беган будет опекаться текущими переговорами с Пхеньяном по ликвидации программы КНДР по производству ядерного оружия.

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"Стивен будет направлять политику США в отношении Северной Кореи и руководить нашими усилиями для достижения цели президента Дональда Трампа", - отметил Помпео.

Эта цель, по его словам, - полная и подтвержденная проверками денуклеаризация Северной Кореи, на которую согласился лидер КНДР Ким Чен Ын.

Справка УНИАН. 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.

По его итогам подписано совместное заявление, в соответствии с которым США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.