СМИ: Российские моряки на буксире покинули порт Сен-Назера, где стоят "Мистрали"
Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» с российскими экипажами двух десантных вертолетоносцев типа «Мистраль» покинул порт Сен-Назера, где находятся в постройке эти корабли.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Ouest France,
На сайте издания размещена видеозапись вывода «Смольного» буксиром от причальной стенки. По информации журналистов, выход корабля произошел около 14:00 по Москве (13:00 по Киеву). На борту «Смольного» находились 170 человек экипажа и 400 моряков из числа приемных команд для обоих вертолетоносцев типа «Мистраль».
Читайте такжеПольша может отказаться от оборонного контракта с Францией в случае поставки "Мистралей" РоссииНакануне это же самое издание анонсировало уход «Смольного» 18 декабря, основываясь в том числе на том, что российские моряки уже с утра среды 17 декабря активно закупались товарами в местных магазинах.
Поставка двух вертолетоносцев типа «Мистраль» на сегодняшний день является одной из ключевых проблем в отношениях России и Франции. 25 ноября президент Франции Франсуа Олланд решил приостановить поставку России первого «Мистраля» в связи с российской агрессией в Украине.
Французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан 15 декабря заявил, что Франция не продает оружие "непонятно кому".
Контракт на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда евро в июне 2011 года заключили «Рособоронэкспорт» и французская компания DCNS. По условиям договора срок сдачи первого корабля — 1 ноября 2014-го, однако его, по согласованию сторон, можно сдвинуть на 30 суток без наложения штрафных санкций.