Министр обороны Франции о "Мистралях": Мы не поставляем оружие непонятно кому
Франция рассчитывает увеличить экспорт вооружений по итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом
Об этом заявил глава французского министерства обороны Жан-Ив Ле Дриан, передает Росбалт со ссылкой на RFI.
В прошлом, 2013, году рост экспорта вооружений во Франции уже составил 42%. До конца текущего года показатели экспорта вооружений еще вырастут. По словам министра, это свидетельствует о том, что "в мире есть еще серьезные угрозы, а также, что французская промышленность превосходно работает".
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В частности, французская военная промышленность поставляет на экспорт подводные лодки, спутники, а также другое оборудование "которое стоит дорого, и в котором французы достаточно компетентны", — заявил Ле Дриан.
В то же время, отвечая на вопрос журналистов о приостановке поставке России двух "Мистралей", министр подчеркнул: "Мы не поставляем оружие непонятно кому, и это тому доказательство".