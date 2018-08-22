Politico: Угроза импичмента Трампа еще никогда не была такой реальной

После приговора для Манафорта и признания Коэна многое будет зависеть от успеха демократов на среднесрочных выборах.

Президент США Дональд Трамп и его соратники были вооружены быстрым ответом на вердикт по делу против экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта. Они подчеркнули, что решение суда не имеет ничего общего с расследованием возможного сговора с Россией во время выборов и никак не касается президента.

Но заявление его бывшего личного юриста Майкла Коэна о признании своей вины в том, что он платил женщинам за молчание перед выборами 2016 года по приказу Трампа, может стать серьезным ударом.

«Вердикт в суде против Манафорта не такой тревожный для меня, как заявление Коэна. Это, наверное, худшая вещь, которая произошла за все расследование на данном этапе президентства», - сказал бывший советник Трампа Майкл Капуто в комментарии для Politico.

Читайте такжеPolitico: Суд над Манафортом дает Украине основания для дел против своих чиновников и олигархов

Другой юрист республиканцев, приближенный к Белому дому, сказал изданию, что признание Коэна его тоже тревожит. Ведь учитывая уникальный доступ бывшего юриста к целой истории бизнес-активности и скандальных личных увлечений Трампа, он может быть чрезвычайно токсичным для действующего президента США. Более того, он может дать Демократической партии аргументы для призывов к импичменту, если они победят на среднесрочных выборах в ноябре и займут Палату представителей.

«Это все, что им будет нужно. И, поверьте мне, им будет нужно не много», - сказал изданию неназванный юрист республиканцев.

Совокупная мощность приговора против Манафорта и признания Коэна, которые попали в новости почти одновременно, создает впечатление, будто президент США теперь под давлением со всех сторон, имея дело с обвинениями в совершении правонарушений. Многие боятся того, что Трамп сделает в такой ситуации. Неназванный бывший чиновник администрации сказал, что существует «очень высокая вероятность» того, что президент, который все больше чувствует, что его атакуют со всех фронтов, может сделать что-то настолько неблагоразумна, что это еще больше ухудшит и без того тяжелую ситуацию.

Читайте также"Пуделю" Путина недолго осталось: астролог предрек Трампу импичмент

Трамп попытался минимизировать влияние негативных новостей и событий, называя их не имеющими никакого отношения к его президентству. При этом, он пытался поставить под сомнение все расследование Мюллера.

«Это никак не связано с вопросом о сговоре с Россией. Это позор и охота на ведьм», - заявил Трамп журналистам перед поездкой в Западную Вирджинию.

Но около десятка ближайших людей президента включительно с его действующими и бывшими советниками в Белом доме признают, что вторник был худшим днем для Трампа за полтора года его работы в Овальном кабинете. Они боятся, что осуждение Коэна и Манафорта могут повысить уверенность в расследовании Мюллера, уничтожив все попытки соратников президента подорвать общественное доверие к расследованию о вмешательстве России.

Читайте такжеСудья по делу Манафорта заявил, что получил угрозы

Перспектива того, что демократы попытаются устроить Трампу импичмент, все больше кажется вероятной окружению американского лидера. Однако, они пытаются использовать эту угрозу в предвыборных лозунгах, чтобы мобилизовать сторонников республиканцев на среднесрочных выборах. Кое-кто из окружения Трампа считает даже, что его импичмент сейчас повысил бы его шансы на переизбрание в 2020 году. Но новости о Коэне и Манафорте сделали угрозу увольнения президента США реальной, как никогда.

«Это лишь подчеркивает критическую важность среднесрочных выборов и сохранение большинства в Палате представителей. Если Нэнси Пелоси станет спикером, Дональд Трамп будет иметь дело с импичментом», - сказал Politico неназванный республиканец, близкий к Белому дому.