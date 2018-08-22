Суд присяжных признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений из 18 выдвинутых

Присяжные не смогли принять решение по 10 пунктам обвинения, которые инкриминируются Манафорту.

Суд присяжных признал Пола Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения из 18.

Решение озвучено во время заседания суда в американском городе Александрия во вторник, 21 августа, сообщают Bloomberg и Associated Press.

"Федеральное судебное жюри в Вирджинии заявило, что вынесло вердикт в суде над бывшим главой предвыборной кампании президента Дональда Трампа Полом Манафортом", - говорится в сообщении.

При этом, присяжные не смогли принять решение по 10 пунктам обвинения из 18, которые инкриминируются Манафорту. Судья объявил процесс в отношении них таким, что не состоялся и отложил до 29 августа рассмотрение вопроса, как продолжать процесс дальше.

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Отмечается, что 5 из 8 обвинений имеют отношение к уклонению от налогов, 1 - недекларирование иностранных банковских счетов, как требует того закон. Еще 2 пункта - по банковскому мошенничеству.

Если судья согласится с выводами присяжных, в целом ему грозит до 80 лет заключения.

Суд присяжных определялся по приговору для Манафорта в течение 4 суток, в его состав входят 6 женщин и 6 мужчин.

Как отмечает Bloomberg, решение присяжных является ударом по президенту США Дональду Трампу, против которого ведет расследование спецпрокурор Роберт Мюллер. Дело Манафорта стало первым, которое Мюллер передал в суд.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен экс-президента Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, говорится, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, в 2006-2015 годах они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, "Партии регионов" и "Оппозиционного блока».

По последним данным, Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций только в 2012 году.

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсенте, Гренадинах и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.