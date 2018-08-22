Экс-адвокат Трампа под присягой заявил, что совершил преступление по его поручению

Это первый за последние 50 лет случай, когда действующего президента напрямую обвинили в преступлении, связанном с финансированием его предвыборной кампании.

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа.

Об этом рассказал адвокат Коэна Лэнни Дэвис, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

​Коэн, который признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, заявил, что "в координации и по указанию кандидата на федеральный пост" он предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред кандидату и его кампании.

Дэвис также опубликовал твит, в котором рассказал о показаниях Коэна. "Сегодня он встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?", - написал Дэвис.

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Как пояснил телеканалу бывший главный юрисконсульт Федеральной избирательной комиссии Лоуренс Ноубл, это первый за последние 50 лет случай, когда действующего президента напрямую обвинили в преступлении, связанном с финансированием его предвыборной кампании. "Это первый случай после Уотергейта, когда президента обвинили в личном участии - в руководстве и координации - нарушения правил финансирования кампании", - сказал Ноубл.

По информации Fox News, в ходе судебного заседания фамилия Трампа названа не была, однако упоминались истории с платежами за молчание бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд и бывшей модели Playboy Карен Макдугал в ходе предвыборной кампании.

Как сообщал УНИАН, бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку со следствием. Ранее уже сообщалось, что Коэн, на протяжении многих лет сотрудничавший с Трампом, готовится на сделку со следствием и может дать показания на бывшего начальника.