Экс-адвокат Трампа под присягой заявил, что совершил преступление по его поручению

02:39, 22 августа 2018
Мир
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Майкл Коэн / REUTERS

Об этом рассказал адвокат Коэна Лэнни Дэвис, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

​Коэн, который признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, заявил, что "в координации и по указанию кандидата на федеральный пост" он предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред кандидату и его кампании.

Дэвис также опубликовал твит, в котором рассказал о показаниях Коэна. "Сегодня он встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?", - написал Дэвис.

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Как пояснил телеканалу бывший главный юрисконсульт Федеральной избирательной комиссии Лоуренс Ноубл, это первый за последние 50 лет случай, когда действующего президента напрямую обвинили в преступлении, связанном с финансированием его предвыборной кампании. "Это первый случай после Уотергейта, когда президента обвинили в личном участии - в руководстве и координации - нарушения правил финансирования кампании", - сказал Ноубл.

По информации Fox News, в ходе судебного заседания фамилия Трампа названа не была, однако упоминались истории с платежами за молчание бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд и бывшей модели Playboy Карен Макдугал в ходе предвыборной кампании.

Как сообщал УНИАН, бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку со следствием. Ранее уже сообщалось, что Коэн, на протяжении многих лет сотрудничавший с Трампом, готовится на сделку со следствием и может дать показания на бывшего начальника.

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Теги: #адвокат#президент США#Дональд Трамп