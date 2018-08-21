Бывший адвокат Трампа заключил сделку со следствием - СМИ

Ранее уже сообщалось, что Коэн, на протяжении многих лет сотрудничавший с Трампом, готовится на сделку со следствием и может дать показания на бывшего начальника.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку со следствием, утверждают многочисленные источники американских изданий.

Днем во вторник, 21 августа, ожидается, что Коэн предстанет перед судом и заявит о заключении сделки, пишет BBC.

Условия сделки не называются. Ранее уже сообщалось, что Коэн, на протяжении многих лет сотрудничавший с Трампом, готовится на сделку со следствием и может дать показания на бывшего начальника.

Как отмечает NBC News, она может включать в себя обязательство Коэна сотрудничать со следствием по другим делам, например, дачу показаний прокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Коэн - фигурант расследования о выплате порнозвезде Сторми Дэниелс денег за молчание, как она утверждает, о сексуальной связи с Дональдом Трампом более 10 лет назад. Коэн ранее уже признавал, что платил Дэниелс по просьбе Трампа.

Решение Коэна не означает, что он будет давать показания против Трампа. Возможно, он согласился признать вину по одному из еще не предъявленных обвинений, чтобы избежать длительного судебного процесса.

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В апреле 2018 года агенты ФБР провели обыски в доме и офисе Коэна в рамках расследования его возможных правонарушений в финансовой сфере, в том числе уклонения от уплаты налогов и нарушении правил финансирования политических кампаний.

В чем конкретно заподозрили Коэна, до сих пор официально не известно. В рамках обысков следствие, в частности, получило документы о его деятельности в предвыборном штабе Трампа, а также о платежах за молчание, сделанных в интересах Трампа.

По данным New York Times, одно из обвинений в адрес Коэна касается финансовых махинаций на сумму в 20 млн долларов. По сведениям газеты, он мог сокрыть истинные сведения о своем имуществе ради получения займов на эту сумму для развития такси-бизнеса, с которым связана его семья.

Коэн и Трамп работают вместе более 10 лет. Коэна называли личным адвокатом миллиардера, который по его поручению улаживал различные конфликты, и выполнял просьбы своего начальника.

В 2017 году Коэн говорил, что защитил бы Трампа от пули, но в недавней беседе с ABC сказал, что ставит свою семью и страну выше своего босса.