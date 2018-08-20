Бывшего адвоката Трампа заподозрили в незаконном получении $20 миллионов

08:12, 20 августа 2018
Мир
10 0
Майкл Коэн / REUTERS

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Читайте такжеТрамп назвал Манафорта "очень хорошим человеком"

По данным издания, Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов. Кроме того, следователи изучают, не мог ли Коэн распоряжаться средствами избирательного штаба Дональда Трампа, чтобы платить за молчание женщинам, с которыми у президента США была связь.

Ранее адвокат прокомментировал сообщения о якобы съеденном Трампом документе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#адвокат