Бывшего адвоката Трампа заподозрили в незаконном получении $20 миллионов

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов.

Экс-адвоката президента США Майкла Коэна подозревают в незаконном получении кредитов на $20 млн.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

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По данным издания, Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов. Кроме того, следователи изучают, не мог ли Коэн распоряжаться средствами избирательного штаба Дональда Трампа, чтобы платить за молчание женщинам, с которыми у президента США была связь.

Ранее адвокат прокомментировал сообщения о якобы съеденном Трампом документе.