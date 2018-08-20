Бывшего адвоката Трампа заподозрили в незаконном получении $20 миллионов
08:12, 20 августа 2018Мир
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Экс-адвокат президента США Майкл Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов.
Майкл Коэн / REUTERS
Экс-адвоката президента США Майкла Коэна подозревают в незаконном получении кредитов на $20 млн.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
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По данным издания, Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов. Кроме того, следователи изучают, не мог ли Коэн распоряжаться средствами избирательного штаба Дональда Трампа, чтобы платить за молчание женщинам, с которыми у президента США была связь.
Ранее адвокат прокомментировал сообщения о якобы съеденном Трампом документе.
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