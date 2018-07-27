Бывший адвокат Трампа готов свидетельствовать против него в деле о связях с Россией - CNN

По данным CNN, у юриста нет вещественных доказательств, которые бы подтверждали его слова, однако он выражает желание свидетельствовать спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями России в июне 2016-го года, за несколько месяцев до выборов президента США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, передает Радио Свобода. По данным журналистов, сотрудничеством со следствием Коэн надеется облегчить собственное положение: он сам находится под федеральным следствием в связи с расследованием Мюллера.

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По данным CNN, у Коэна нет вещественных доказательств, которые бы подтверждали его слова, однако он выражает желание свидетельствовать спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует вероятное вмешательство России в президентские выборы в ноябре 2016 года.

На тех выборах Дональд Трамп одержал неожиданную для многих победу над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

В июле 2017 года американским СМИ стало известно о встрече сына Дональда Трампа-младшего, мужа дочери Иванки Джареда Кушнера и главы президентской кампании Пола Манафорта с четырьмя представителями Кремля в небоскребе «Трамп-Тауэр» в Нью-Йорке.

Встреча состоялась в июне 2016 года. Она стала центральным пунктом расследования в Конгрессе и министерстве юстиции США в связи с предполагаемыми попытками России вмешаться в президентские выборы.

Предполагают, что россияне предложили Трампу-младшему компромат на соперницу отца Клинтон. Эту же версию, по словам журналистов CNN, готов подтвердить Майкл Коэн.

В Белом доме все обвинения в связях с Россией возражают. Семья Трампа утверждает, что Дональд Трамп ничего не знал о встрече, пока не прочитал о ней в The New York Times в июле 2017-го, а его сын уверяет, что на встрече обсуждали вопрос усыновления, а не политику.

В свою очередь, действующий адвокат президента США Руди Джулиани назвал Коэна «патологическим лжецом».

«Не понимаю, как его словам можно хоть немного доверять», – цитирует CNN Джулиани.