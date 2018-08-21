The National Interest: Трамп – это американский Ельцин

Эта аналогия многое говорит об отношении военной элиты России к нынешнему американскому президенту.

На протяжении прошлой недели напряжение в отношениях между бывшими руководителями американский спецслужб и президентом США Дональдом Трампом достигло беспрецедентного уровня.

Американский лидер отозвал результаты проверки на благонадежность бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и угрожает сделать еще больше. Бывший начальник командования сил специального назначения отставной адмирал Уильям МакРейвен отреагировал на это, заявив: «Я буду считать за честь, если президент отменит результаты моей проверки тоже».

В значительной степени этот конфликт берет начало с отказа Трампа признавать предупреждения разведывательных управлений об угрозах от действий России. Понятно, как главы спецслужб США относятся к действующему американскому президенту. Но как его оценивают российские спецслужбы?

Об этом в статье для The National Interest пишет отставной бригадный генерал и научный сотрудник Гарвардской школы Кеннеди Кевин Райн, который был американским военным атташе в России.

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По его мнению, для американских чиновников важно найти ответ на этот вопрос на фоне того, как они пытаются отреагировать на последнюю встречу Трампа и Путина. Действительно ли российские военные элиты считают американского президента тем, кто может спасти американо-российские отношения? Или они считают его угрозой? А может Трамп – нечто иное для них?

«Трамп – это ваш Ельцин», - сказал автору неназванный экс-офицер ФСБ этим летом.

«Ельцин отбросил все, что было до того. А потом пригласил американцев. Вам, американцам, придется найти способ, как справиться с Трампом, так же как нам пришлось с Ельциным», - добавил он.

По мнению Райна, эта яркая аналогия ветерана КГБ и ФСБ, который служил во времена работы администрации Бориса Ельцина в 1990-х годах, много говорит о том, как российские военные элиты и Владимир Путин относятся к американскому президенту.

Обычно в распаде СССР в 1991 году обвиняют Михаила Горбачева. Но элиты российской разведки и обороны хорошо понимают, что на самом деле это сделал Ельцин. Именно он отделил РСФСР от других социалистических республик в Советском Союзе, с чего начался процесс распада. Ельцин руководил новообразованной Российской Федерацией в 90-е, которые принесли стране больше демократии, но одновременно и проблемы, такие как политическая и экономическая коррупция, некомпетентность правительства, военный упадок, войны на Кавказе, сокрушительная инфляция и многое другое.

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Автор называет первого российского президента харизматичным и ярким, но при этом неспособным каждый день работать над проведением изменений, которые были остро необходимы его стране. Ельцин использовал увольнение подчиненных как инструмент лидерства, но это создало нестабильность в его администрации. Его пьянство и непристойное поведение как на внутренний, так и на международной политической арене сделали его президентство позором для Москвы, особенно для разведки и оборонного истеблишмента.

Потерпев неудачу во всех попытках изменить ход событий через перевороты, консервативные силы в России наконец нашли другой путь. В 1999 году они убедили Ельцина передать контроль в руки молодого премьер-министра, который принадлежал к элите силовиков, - бывшего офицера КГБ Владимира Путина.

В глазах бывшего офицера ФСБ, который говорил с Райном, президент Дональд Трамп вызвал подобные потрясения в американской политике и правительстве. Он отбросил старые способы управления и обошел традиционные центры власти в американской политической системе. Он оттолкнул лидеров истеблишмента, особенно в разведке и обороне. Он яркий лидер, которому, кажется, наплевать на то, что он нарушает установленные давно правила поведения. Суждения Трампа о России и переполох, который он создал в разведке и армии, заставляет российских офицеров спецслужб проводить параллели между американским президентом и Ельциным.

«Назвать Трампа американским Ельциным – это не комплимент. Это выражение неуважения», - замечает автор.

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В 2005 году, через пять лет после того, как Путин перенял власть у Ельцина, он заявил миру, что распад СССР был «величайшей геополитической катастрофой 20-го века». Для него и других членов элиты в разведке и обороне это был момент признания. Это было заявление о том, что выбор Ельцина не был правильным путем для России. И новая власть собирается исправить этот курс.

Существует много различий между Борисом Ельциным и Дональдом Трампом. И американские обозреватели, без сомнения, подберут другие исторические аналогии. Но по мнению автора, чиновникам администрации в США следует понимать, как в России оценивают американскую ситуацию.

Элиты российских спецслужб не уважают Трампа. Наоборот, они рассматривают его как уязвимость Америки, которую нужно использовать, пока есть возможность. Ведь, опираясь на собственный опыт, они понимают, что консервативные силы в Вашингтоне заменят Трампа как можно быстрее.

Адмирал МакРейвен, который разработал в свое время план операции по ликвидации Усамы Бин Ладена, написал открытое письмо Трампу: «Вы унизили нас перед нашими детьми, унизили нас на мировой арене». Это, пожалуй, был единственный момент, когда американские и российские элиты спецслужб согласились.