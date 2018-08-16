В США экс-главу ЦРУ, который критикует Трампа, лишили доступа к гостайне

Администрация президента США также пересматривает доступ к государственной тайне бывших руководителей американской разведки.

Президент Трамп в среду лишил доступа к государственной тайны бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

Решение мотивировано соображениями национальной безопасности, передает Голос Америки.

"На меня возложена уникальная конституционная ответственность, как на главу исполнительной власти и главнокомандующего - защищать государственную тайну и контролировать доступ к ней", - говорится в заявлении президента США, которое в среду зачитала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Бреннан долгое время критикует Трампа и отстаивает мнение, что тот сговорился с Россией во время выборов 2016-го года.

Критики заявляли, что Бреннан и ряд других высокопоставленных чиновников времен Обамы пользуются доступом к государственной тайне в собственных коммерческих целях, очерняя при этом президента США в ходе выступлений на различных каналах.

Как отмечает "Голос Америки", действительно ряд бывших высокопоставленных чиновников администрации Обамы получили высокооплачиваемые должности экспертов и колумнистов в СМИ, которые очень критично относятся к Трампу.

Администрация США также пересматривает доступ к государственной тайне бывших руководителей американской разведки, включая бывшего Директора национальной разведки Джеймса Клеппера, экс-директора ФБР Джеймса Коми, бывшего министра юстиции Сьюзан Райс, бывших агентов ФБР и др. Все эти лица в прошлом критиковали Трампа.