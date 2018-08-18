Каждый шестой американец считает, что Трамп слишком дружелюбен к России - опрос

Опрос также показал, что 41% американцев назвали Россию врагом в то время, как в 2014 году этот показатель составлял 25%.

57% опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп "слишком дружелюбен" к России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании SSRS, которые опубликовал CNN.

Согласно результатам опроса, 35% американцев считают, что отношения между США и РФ развиваются в правильном направлении, а 4% респондентов назвали политику Трампа по отношению к России "слишком жесткой".

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Опрос также показал, что 41% американцев назвали Россию врагом в то время, как в 2014 году этот показатель составлял 25%. Отмечается, что среди демократов самое большое число респондентов (56%), считающих Россию врагом. При этом 70% республиканцев одобряют политику Трампа по отношению к России.

Также среди врагов оказалась КНДР (59%), в 2014 году таковой ее считали 55% респондентов.

Кром того, около 43% американцев считают, что Трамп "слишком дружелюбен" к Северной Корее, в то время как 42% опрошенных назвали отношения США с Пхеньяном правильными.

В опросе приняли участие 1002 жителей США. Как отмечает телеканал, он проводился с 9 по 12 августа - сразу после того, как Вашингтон анонсировал новые масштабные санкции против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.