Генсек ООН: замораживание конфликта в Украине будет иметь глобальные последствия

Он вновь призвал все стороны в полной мере выполнять Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке страны, сообщил о продлении мандата миссии ООН по наблюдению за ситуацией с правами человека в Украине и о намерении учреждений ООН оказать гуманитарную помощь украинцам, передает Центр новостей ООН.

«Существует риск того, что ситуация в Украине окажется замороженной, и это вызовет серьезные последствия на региональном и глобальном уровнях», - заявил Пан Ги Мун на своей ежегодной пресс-конференции в штаб-квартире ООН, посвященной подведению итогов года и планам на будущее.

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«Ситуация в Украине имеет очень серьезные глобальные последствия и поэтому весь мир и, в частности, Европейский союз, США и Россия глубоко вовлечены в ее разрешение», - сказал глава ООН, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что ситуация в Украине остается негативной.

«В то время как недавние договоренности, похоже, в целом соблюдаются, мы все видим, что продолжает гибнуть множество людей. После 5 сентября, когда стороны согласовали Минские договоренности, погибло более тысячи человек», - сказал Пан Ги Мун.

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Глава ООН обратил внимание на политические и экономические последствия украинского конфликта и призвал стороны приступить к переговорам и в полной мере следовать Минским договоренностям.

Пан Ги Мун рассказал, что миссия ООН по наблюдению за правами человека в Украине, мандат которой завершается в декабре, продолжит свою работу. «Ее мандат завершается в декабре, но он был продлен», - сказал Генеральный секретарь. Он сообщил, что ООН намерена оказать гуманитарную помощь нуждающимся жителям Украины.