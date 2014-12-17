ООН открыла офис в Донецке

Об этом заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман сообщил на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

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Джеффри Фелтман также сообщил о готовности ООН увеличивать объем гуманитарной помощи Украине, отметив поддержку со стороны генерального секретаря ООН международной помощи Украине.

По его словам, проведение реформ станет фактором, который будет способствовать дальнейшему развитию международной помощи.

В свою очередь Владимир Гройсман поблагодарил Джеффри Фелтмана за постоянное внимание к Украине со стороны ООН, отметив, что активная позиция ООН в Украине «очень ощутима».

Председатель Верховной Рады также выразил благодарность за готовность ООН оказывать техническую помощь украинскому парламенту в вопросах совершенствования законотворческого процесса. Он отметил, что парламент должен играть важную роль в проведении реформ.

Стороны выразили надежду, что дальнейшая двустороннее сотрудничество будет носить еще более системный и углубленный характер.