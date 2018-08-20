СМИ нашли сходство между Трампом и Никсоном

08:41, 20 августа 2018
Мир
169 0
Дональд Трамп / REUTERS

У президента США Дональда Трампа, как и у 37-го главы государства Ричарда Никсона, есть список политических врагов, которые подвергаются давлению.

Об этом пишет The Washington Post.

У Никсона существовал список из 20 «политических врагов», в который входили политики, бизнесмены и журналисты, несогласные с действиями президента, его советник Джон Дин также составил список мер, которые применялись для давления на них.

Читайте такжеТрамп заявил, что уже вернул Америке величие

Издание отмечает, что ситуация с отзывом доступа к секретным документам у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана указывает на существование «списка врагов Трампа». Отмечается, что администрация президента США планировала принять меры против еще девяти сотрудников спецслужб.

Ранее Бреннан назвал поведение Трампа «предательством».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#СМИ#Дональд Трамп