Финал «Игры престолов»: создатели популярной саги рассказали об отношениях Дейенерис и Джона Сноу

Сцена, в которой зрители узнают, что Джон Сноу приходится Матери драконов племянником, очень важна для будущего героев.

Когда в конце седьмого сезона сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Дейенерис Таргариен оказались в одной постели, поклонники шоу были в шоке Естественно, теперь им интересно – что же готовят сценаристы для одной из самых ярких парочек на экране.

Пока фанаты строят свои теории относительно дальнейшего развития событий, режиссеры Алан Тейлор и Джереми Подесва рассказали некоторые подробности 8 сезона, пишет Popcornnews.

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Они сообщили, что сцена, в которой зрители узнают, что Джон Сноу приходится Матери драконов племянником, очень важна для будущего героев.

«Было важно, чтобы зрители были заинтригованы дальнейшими событиями. В сценарии эта сцена была написана без подробностей того, что между ними действительно происходило. Мы создали момент, когда Кит и Эмилия останавливаются и смотрят друг другу в глаза. Нашей целью было показать, что ими движет страсть. Они не до конца понимают, что их ждет в будущем и к каким последствиям приведут их действия».

Самым интересным сейчас остается вопрос, будет ли племянник сражаться с тетей за трон.