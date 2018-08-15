Россия развертывает военные силы вдоль побережья Арктики, Британия готовится защищаться

Согласно отчету парламентского комитета по обороне, Британия существенно уступает России по своим военным возможностям в Арктике.

Британии необходимо расширить свое присутствие в Арктике, чтобы сдержать продвижение России в этом регионе. Об этом говорится в отчете комитета по обороне британского парламента.

Как передает Би-би-си, членам парламента рассказали, что российский президент Владимир Путин развертывает значительные военные силы вдоль арктического побережья. Это происходит в то время, когда Северный Ледовитый океан теряет свой ледяной покров из-за климатических изменений, что открывает возможности для добычи там полезных ископаемых. Также благодаря таянию льдов этот район открывается для судоходства.

Однако, согласно отчету парламентского комитета по обороне, Британия существенно уступает России по своим военным возможностям в Арктике.

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Daily Telegraph пишет, что в первую очередь это связано с уменьшением расходов на армию, увольнением военных специалистов и недостатком интеллектуальных инвестиций. Стране необходимо вкладывать больше средств, чтобы принять меры в отношении растущей угрозы на северной границе.

В парламентском комитете признают, что можно по разному расценивать мотивацию России в том, что касается ее укрепления в Арктике, но нельзя не прийти к выводу, что рост военного присутствия в регионе объясняется не только оборонительными интересами. Отмечается, что восстановление арктических военных баз, полеты стратегических бомбардировщиков и увеличение активности военного флота имеют далекоидущие последствия для Британии и НАТО, отмечает издание.

"Меняющиеся условия безопасности в Арктике и на крайнем севере имеют огромную важность для Британии, принимая во внимание стратегическую важность региона, а также с учетом наблюдаемого нами роста там военной активности", - цитирует газета главу комитета Мадлен Мун.

Как сообщал УНИАН, ранее Норвегия решила обратиться к США, чтобы их контингент у границ с Россией был увеличен более чем в два раза.