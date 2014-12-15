В РФ завели дело на машиниста, наехавшего на медведя с криками "Дави!"

Норильская прокуратура закончила проверку по факту размещения в интернете видеоролика о наезде железнодорожного состава на бурого медведя, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении машиниста заведено административное дело по факту нарушения правил безопасности движения. Также полиция Норильска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В ходе проверки было установлено, что бригада машинистов, увидев на рельсах животное, необоснованно увеличила скорость движения состава с 14 до 18 километров в час, не осуществила экстренное торможение и остановку поезда и не произвела оповестительный звуковой сигнал. Машинист грузового поезда отвлекся от управления локомотивом для осуществления видеосъемки происходящего на мобильный телефон.

Читайте такжеУкраинские беженцы жалуются на негативное отношение россиян к ним

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с размещением в интернете в начале декабря 20-секундного видео, на котором медведя догоняет подвижной состав. Действие сопровождалось криками «Дави!», а сам ролик был снят из кабины машиниста. Локомотив, столкнувшийся с животным, состоял из двух тепловозов ТЭ-116 и 20 вагонов, груженных рудой. Им управляли машинист и его помощник, съемку вел первый. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Происшествие случилось ночью 4 декабря в районе поста Голиково (в черте Норильска).

Читайте такжеРоссияне на наркотики тратят суммы, превышающие бюджет армии

Сами железнодорожники утверждали, что хотели лишь напугать зверя. По их словам, они не могли дать звуковой сигнал, потому что кнопка была неисправна, и решили напугать животное.

Пресс-служба «Норникеля» сразу же после произошедшего сообщила, что, если вина сотрудников компании подтвердится, они будут уволены.