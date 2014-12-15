В Бельгии вооруженные люди захватили квартиру с заложником (фото, видео)

Четверо вооруженных людей захватили квартиру и предположительно одного заложника в бельгийском городе Гент, сообщает BBC.

Полиция оцепила квартал в рабочем районе Дампорт и призвала местных жителей не выходить на улицу ради их собственной безопасности.

"Они находятся в здании, но пока непонятно, что там происходит", - сказал представитель бельгийской полиции.

Бельгийский новостной сайт De Standaard процитировал слова главы полиции Гента Филипа Рассхарта, сказавшего, что полицейские действуют очень осторожно, исходя из предположения, что в здании может находиться заложник.

more pictures emerging out of #Gent in #Belgium, where a hostage situation is going on. pic.twitter.com/YdyAACDETX — Spill.The.News (@spillthenews) December 15, 2014

Он также сообщил, что на место прибыли федеральные службы безопасности. "В их распоряжении есть все, что нужно, чтобы благополучно разрешить ситуацию с захватом заложника", - сказал глава полиции.

Агентство Рейтер приводит слова представительницы прокуратуры: "В настоящий момент у нас нет указаний на то, что это как-то связано с терроризмом".

Бельгийское телевидение сообщило, что в октябре в Генте произошел схожий инцидент, когда заложника удерживали из-за невыплаченного долга.

Пока неизвестно, установлены ли личности захвативших квартиру и их мотивы.

Вместе с тем, как сообщает BBC, власти Гента не видят связи между захватом квартиры в этом бельгийском городе и захватом заложников в кафе Сиднея.

"Нет никаких указаний на то, что это связано с терроризмом, "Исламским государством" и происходящим сейчас в Сиднее", - сказал журналистам прокурор Гента.