В кафе Сиднея неизвестные захватили в заложники до 40 человек

Об этом заявил президент австралийского отделения компании Lindt Стив Лоун, которого цитирует агентство Рейтер, сообщает РИА "Новости".

В понедельник утром около 10:00 по местному времени неизвестный или неизвестные с оружием захватил в заложники посетителей и персонал магазина-кафе Lindt близ здания Центробанка в центре Сиднея — крупнейшего города Австралии.

Как сообщают СМИ, заложников как минимум 13, их заставили вывесить в окне флаг с надписью на арабском. Экстремистов не меньше двух, у них есть рюкзаки и пояса, похожие на "пояса смертников". Полиция эту информацию не подтверждает.

Читайте такжеНеизвестные открыли стрельбу в парламенте Канады (фото + видео, обновляется)СМИ сообщили также об эвакуации расположенного в нескольких сотнях метров Сиднейского оперного театра — после обнаружения подозрительного предмета. Кабинет национальной безопасности провел экстренное заседание.

Позже стало известно, что нескольким заложникам удалось выбежать из захваченного кафе.