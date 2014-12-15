Сиднейский террорист выдвинул свои первые требования

В частности, австралийский телеканал 9News получил 2 звонка от двух заложников, которые сейчас находятся в кафе, однако журналисты не стали выводить в эфир звонки и передали их полиции, передает ТСН.ua со ссылкой на The Guardian.

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Как отмечает издание, одному из заложников удалось связаться с телеканалом Channel 10 и сообщить, что террорист требует, во-первых, встречи с премьер-министром страны Тони Эбботом, а, во-вторых, доставить в кафе флаг "исламского государства".

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9:45 по местному времени неизвестный захватил в заложники персонал и посетителей сиднейского кафе Lindt в торговом центре Martin Place. По информации местных СМИ, в захваченном кафе находятся от 15 до 50 человек.